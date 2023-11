منتدى الطائف للاستثمار تعزيز الاستدامة وتنويع الاقتصاد

نعم فالكبار الكرام من رجال ونساء بلادي، من أهل العزيمة والصبر والإصرار والرؤى التي تلامس عنان السماء تصغر في أعينهم العظائم لاغتنام الفرص التنموية المتاحة والممكّنة والمحققة للمستهدفات، وإن كانت صعبة وتحتاج لجهود جبارة ومتواصلة، ومهما كانت التحديات والمشكلات والعوائق، يتضح ذلك جليًا في روح المبادرة والتعاون والتكاتف على مستوى القيادات الحكومية، وعلى مستوى كبار المستثمرين من رجال الأعمال السعوديين، ورؤساء ومديري الأجهزة الحكومية في الطائف ومن خارجها.

هنيئًا لمملكتنا الغالية وللطائف وأهلها هذا التجمع الكبير والمبارك والذي يشارك في منتدى الطائف للاستثمار الذي يوفر منصة للأفكار الإبداعية الخلاقة، ومنصة للمعرفة الشاملة، ومنصة لتبادل الأراء بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على التحديات والعوائق والعمل على معالجتها من خلال التفاعل المباشر وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، كما يسعى المنتدى إلى تنمية الاقتصاد المحلي في الطائف في قطاعات مهمة وحيوية تشكل ميزات...

نعرف جميعًا أن محافظة الطائف تُعدُ واحدة من المناطق المهمة في المملكة، حيث تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وطبيعتها الخلابة التي تجذب الزوار إليها من جميع أنحاء العالم، ولتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة ومتنوعة ومستدامة، تأتي أهمية تنظيم منتدى الطائف للاستثمار 2023 والذي يتمحور حول تحقيق توجهات ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

تمتاز الطائف بموقعها الاستراتيجي فهي قريبة من مكة المكرمة التي من المتوقع أن يزورها 30 مليون حاج ومعتمر سنويًا وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وكذلك قربها من مدينة جدة التي يزورها الكثير من السياح من مختلف دول العالم، كما تتميز بمناخ لطيف على مدار السنة، إضافة إلى طبيعتها الفريدة وجبالها الشاهقة ومناظرها الخلابة كل ذلك يمكن أن يحوّل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية يغدو فيها قطاع السياحة محركًا اقتصاديًا رئيسيًا إذا اغتنمت فرصها الاستثمارية الهائلة في مجال السياحة، بما في ذلك تطوير المنتجعات...

