ممثلو هوليوود يمتنعون في «الهالوين» عن التنكر بأبطال «مارفل»

وبينما كانت المفاوضات جارية، أصدرت نقابة الممثلين (ساغ - أفترا) تعليمات صارمة لأعضائها تتعلق بسبل الاحتفال بـ«عيد الرعب»، قضت بمنع التنكّر على شكل «باربي» أو «أوبنهايمر»، أو غيرهما من الشخصيات التي قد تساهم في الترويج لأعمال الاستوديوهات.
أما زميلتها كريستان كوبلاند التي كانت تطلق صيحات الاستهجان ضد رؤساء الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي، فاختارت زيّ قطة. ويطالب الممثلون منذ ثلاثة أشهر بتحسين أجورهم وبضمانات في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويطالب الممثلون بزيادة أكبر على رواتبهم والحصول على نسبة من الأرباح التي يحققها عمل ناجح بدل الحصول على مكافأة بسيطة. وإذا لم يُفكّ الإضراب في الأيام المقبلة، فلن يكون في الإمكان على الأرجح معاودة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني هذه السنة؛ إذ إن عجلة العمل في هوليوود تتوقف أصلاً في زمن أعياد نهاية السنة.
«الأوبريت» الذي أشرف على توزيعه الموسيقي الأردني ناصر البشير، وكاتب الأغنيات والملحّن المصري مروان موسى، والموزّع عمرو الشوملي؛ شارك فيه عدد كبير من نجوم الموسيقى البديلة (الراب والتراب والهيب هوب) في مصر والسعودية ولبنان وتونس والأردن؛ أمثال سيف الصفدي، ودانا صلاح، وغالية شاكر، وعفروتو، والتونسي نوردو، وسيف شروف، والأخرس، وعصام النجار، وأمير عيد، وبالطي، ووسام قطب، ودينا الوديدي، وبطاينة، وعمر رمال، ويونغ، ورندر، وفورتكس، وسمول إكس، وALA، وفؤاد جريتلي، ودنيا وائل، وزين، ومروان موسى،...
في هذا السياق، كشف الرابر المصري مروان موسى، لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاصيل التخطيط لـ«الأوبريت»: «اتصل ناصر البشير بي وبعفروتو، واقترح الفكرة. قررنا السفر إلى الأردن، وبدأنا نخطّط. وحين اجتمعنا، اتصلنا بالفنانة هبة أبو حيدر، وبباقي النجوم. الجميع كان متعاوناً ووافق على الفور».وأشار موسى إلى أنّ «الهدف الرئيسي من (الأوبريت) هو توجيه رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنّ جميع العرب معكم وخلفكم، وأننا نفعل ما في وسعنا لإيصال أصواتهم إلى العالم.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕