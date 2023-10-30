ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي لدعم «الأونروا»

https://aawsat.
المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة يقول إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 قتلى.قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة دون اتفاق شامل يتضمن ضم الضفة الغربية في دولة فلسطينية موحدة.وجّه رئيس جهاز «الشاباك» رونان بار رسالة اليوم الاثنين إلى جميع عناصر الجهاز يدعوهم فيها إلى عدم التفاعل أو التعليق على تصريحات نتنياهو حول الأجهزة الأمنية.
قُتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعدما طعن شُرطياً من قوات حرس الحدود في القدس الشرقية المحتلّة، في حين تكثّف إسرائيل قصفها وتوسِّع عملياتها البرية في قطاع غزة. وأضاف البيان: «شرعت القوات بمطاردة المشتبه به، وتمكنت من تحييده». وأشار بيان لاحق إلى «ضبط السكين المستخدم في الهجوم في مكان الحادث». headtopics.com
لكن أشتية، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، قال إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون في هذا الشأن دون تنفيذ عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولتين ذواتي سيادة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى هناك تجاوز 8000. وشكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في دقة هذه الأرقام، لكن أشتية قال إنه جرى التحقق من الحصيلة بالأسماء وأرقام الهوية.
وتابع: «السؤال الذي يجب أن يسأله الجميع، من فلسطينيين وإسرائيليين وأميركيين وأوروبيين، هو كيف يمكننا أن نجعل من هذه الكارثة فرصة للسلام؟». وأكمل: «أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للرئيس الأميركي ولأوروبا لتأكيد استعدادهم للتوصل لحل شامل وليس جزئياً، للقضية الفلسطينية». headtopics.com
وأوضح قائلاً: «عباس يمكن أن يحظى بشعبية واسعة في دقيقة واحدة. يمكنه أن يقول: حسناً، أنا آمر قوات الأمن الفلسطينية بإطلاق النار على الإسرائيليين. لكنه رجل واقعي».