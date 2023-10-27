ملف مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة حول 'جرائم حماس' فارغ.. لهذا السبب

سلم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ملفا يحوي على رمز الاستجابة السريعة"QR" لمندوبي الدول بعد أن ألقى كلمة عن هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الغلاف في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكن عند فتحه يبدو الملف"فارغا".

وألقى أردان كلمة في الأمم المتحدة، الخميس، ذكر خلالها بعض الشهادات حول عملية المقاومة التي أطلقت عليها اسم"طوفان الأقصى" وقال للحاضرين"هذا ليس معسكر أوشفيتز النازي، هذا ما فعلته حماس". גלעד ארדן התראיין לערוץ 13 והראה את התיקיה שישראל מציעה לעולם לצפות בחומרים הנוראים של מה שקרה. אז ניסינו לסרוק אופס התיקייה ריקהورد أردان على كون الملف فارغا بعد عدة محاولات للوصول إليه، بأنه نوع من الهجوم السيبراني، وهو بسبب شكاوي الفلسطينيين ومؤيديهم على الرابط، ما حذا بغوغل إلى حجب الوصول إليه، مؤكدا أن إسرائيل خاطبت الشركة لوقف الحجب على رابط الملف.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الجمعة أشارت شامداساني إلى أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في غزة المكتظة بالسكان وخسائر بالأرواح، واصفة ما يحدث بأنه"لا يتوافق مع القوانين الإنسانية الدولية".واستخدمت المتحدثة الأممية عبارة "العقاب الجماعي" لما تمارسه إسرائيل من قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء عن القطاع منذ 3 أسابيع.وقالت:"2.2 مليون إنسان في غزة أمام كارثة إنسانية (..) على إسرائيل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه على سكان غزة، العقاب الجماعي كارثة إنسانية". headtopics.com

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