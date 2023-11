ملابس شتوية وابتسامة ومسابيل.. 'الحصيني': أجواء رائعة ممطرة بمعظم المناطق

وأوضح أن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله- ومتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض والقصيم وحائل ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان أياماً ماطرة على فترات متقطعة. .وأشار إلى أن الفترات المتقطعة للأيام الماطرة تبدأ من اليوم وخلال الأسبوع القادم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة مع فرصة سيول، متوقعاً أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن، والله أعلم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: 'الحصيني' يكشف الخريطة المطرية مع انخفاض الحرارة بهذه المناطقصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: حائل تسجّل الحرارة الأقل فجراً.. أمطارٌ تلف المناطق في قراءة جوية لـ 'الحصيني'سبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد'.. أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقيةبدأ موسم الأمطار بالممكلة، ومعه تتخذ كافة المناطق كل إجراءات السلامة لحماية المواطنين والمركبات على الطرق.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: “إغاثي الملك سلمان” يوزع 2123 سلة غذائية باليمن و550 حقيبة شتوية بباكستانصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات وتوقع مركز الأرصاد، في تدوينة له عبر منصة إكس، امتدادها لتشمل كامل محافظات القصيم والمحافظات الشمالية من

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: غوف بعد تلقيها عرضاً للزواج: أشعر بالحُب في كانكونقالت كوكو غوف، بطلة أميركا المفتوحة، إنها «تشعر بالحب» في أجواء مدينة كانكون الممطرة بعد فوزها الساحق 6-صفر و6-1 على التونسية أنس جابر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕