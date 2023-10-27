مكة المكرمة.. الهلال الأحمر يرفع الجاهزية تزامناً مع الأمطار

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، التي من المتوقع هطولورفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 بمحافظة الطائف، و36 بمحافظة جدة، و38 تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهزين على أتمّ الاستعداد.

أكد مدير فرع الهيئة مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية. وناشد "بلجون"، جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم "997"، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.

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