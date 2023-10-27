مكة الآن.. أمطار غزيرة وأجواء روحانية بالحرم المكي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو يبين الأمطار على المنطقة، فيما بدأ المعتمرون والمصلون في الحرم المكي يلهجون بالدعاء وذكر الله وسط أجواء روحانية ماطرة.وكشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عن تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، بحسب ما نشره حساب إمارة منطقة مكة في منصة إكس.

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