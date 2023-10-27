مكة المكرمة تشهد هطول أمطار غزيرة

وامتلأت الشوارع خصوصا في منطقة العزيزية بالمياه، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وإجبار قائدي المركبات على التوقف خوفًا من كثرة المياه المتدفقة وخصوصا أصحاب السيارات الصغيرة.

وانتشرت الفرق الأمنية من الدوريات والمرور علاوة على آليات الدفاع المدني في الشوارع الرئيسية والميادين العامة لمباشرة أية حالات نظرًا إلى غزارة الأمطار.

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