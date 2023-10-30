مكان: مسؤول كبير يقول إن نتنياهو علم بفيديو الأسيرات ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولا كبيرا أكد أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو علم بفيديو الأسيرات الذي بثته كتائب"القسام"، ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبا.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow مجنحة هاجمت القرم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. headtopics.com

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نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبةأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية ستكون طويلة وصعبة. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول: إسرائيل أعادت خدمات الاتصالات في غزة تحت ضغط أميركيقال مسؤول أميركي إن إسرائيل أعادت خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة تحت ضغط أميركي. اقرأ أكثر ⮕

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةرادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية رصد رادار الطقس في أبها بداية تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المنطقة، ومن المتوقع بمشيئة الله زيادة كثافتها اقرأ أكثر ⮕

مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته في المنزلانطلقت إلى الأجواء مقاتلات أمريكية وذلك عند دخول طائرة مدنية مجالا جويا محظورا بالقرب من مكان تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، بحسب ما ذكره بيان البيت الأبيض بهذا الخصوص. اقرأ أكثر ⮕

'أكسيوس': زيارة متوقعة لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن يوم الاثنينذكر موقع 'أكسيوس' نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن يوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. اقرأ أكثر ⮕

أكسيوس: وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن غدا الاثنينذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن غدا الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية. اقرأ أكثر ⮕