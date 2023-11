مقررة أممية: الضغط الدولي لقبول مصر لاجئين من غزة 'يثير القلق'

ونقلت صحيفة" فاينانشال تايمز " عن دبلوماسيين غربيين، القول إنهم يعتقدون بأن الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري وقبول مخطط ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: “لقد دفع نتنياهو بقوة إلى أن الحل هو أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل أثناء الصراع".وبحسب تقرير الصحيفة، فقد رفضت الدول الأوروبية الرئيسية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذا الاقتراح الذي تم تقديمه من خلال عدة دول، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي باعتباره"غير واقعي"، مشيرة إلى مقاومة مصر المستمرة لفكرة قبول التهجير أو حتى اللجوء حتى بشكل مؤقت.

وحول موقف القاهرة تضيف الصحيفة أن مصر أعربت لمسؤولين أوروبيين بارزين عن قلقها بشدة من أن تسعى إسرائيل إلى تصدير مشاكلها مع الفلسطينيين إلى مصر، مضيفة أنها يمكن أن تقدم على ردود فعل من شأنها تعريض اتفاقية السلام للخطر بشكل لا توافق أوروبا على المساس به.سياسة320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيلي

