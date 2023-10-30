مقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال انتخابات محلية في الفيليبين

فيليبينيون يدلون بأصواتهم داخل كنيسة أقيم فيها مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية في مدينة كويزون بضواحي مانيلا في 9 أيار/مايو 2022تعتبر الانتخابات أوقاتا محفوفة بالمخاطر في الفيليبين، حيث تعد قوانين حيازة الأسلحة متساهلة.

وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون الاثنين أمام مركز اقتراع في مقاطعة ماجوينداناو ديل نورتي في جزيرة مينداناو بجنوب الأرخبيل. واوضح العقيد إسماعيل مادين، رئيس شرطة بلدية داتو أودين سينسوات، أن الحادث وقع خلال صدام بين أنصار المرشحين المتنافسين لمنصب رئيس القرية.

وفي حادث منفصل، في جزيرة مينداناو أيضاً، قُتلت امرأة في تبادل لإطلاق النار بين أنصار المرشحين المتنافسين في مقاطعة لاناو ديل نورتي، بحسب الجيش.وقال جورج غارسيا، رئيس اللجنة الانتخابية، للصحافيين الأحد إن مدرستين كانتا ستستخدمان كمركزي اقتراع تم إحراقهما عمدا السبت. headtopics.com

وتم تسجيل أكثر من 67 مليون ناخب لتجديد 336 ألف منصب في مجالس بارانغاي (القرية أو الأحياء الحضرية)، وهو أصغر تقسيم إداري في البلاد، بما في ذلك منصب رئيس القرية النافذ. وتشتد المنافسة على شغل هذه المناصب التي تستخدمها الأحزاب السياسية لتشكيل شبكاتها والتأسيس لقاعدة لدعمها في مزيد من الانتخابات.بعد الإدلاء بصوته في معقل عائلته في باتاك بإقليم إيلوكوس نورتي (شمال)، قال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور"ما يحدث هنا في البلدة... سيكون له تأثير على نتائج الانتخابات النصفية ثم على الانتخابات الوطنية".

وأضاف رئيس الدولة"إذا قال لك (رئيس) البلدة + أضمن لك 350 صوتا+، فيمكنك التأكد من حصولك على 350 صوتا. ولهذا السبب فإن هذه النتائج مهمة". وترى ماريا إيلا أتينزا، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الفيليبين أن السيطرة على المجالس البلدية تجعل من الممكن"توزيع التمويل وغيره من المزايا لتأمين الأصوات".مع اقتراب عملية التصويت الإثنين، تم الإبلاغ عن 30 حادثة عنف مرتبطة بالانتخابات، مقابل 35 في عام 2018، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد. headtopics.com

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