مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في انقلاب دبابة شمال إسرائيل

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ويتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية تعمل من لبنان، إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، وسط حالة استنفار للقوات الإسرائيلية في المواقع العسكرية المحاذية للحدود.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل العشرات معظمهم من الأطفال مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصاً الأجزاء الشمالية والوسط اليوم. وذكرت الوكالة أن 23 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع. وفي وسط القطاع، ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً في منطقة الزوايدة لتقتل وتصيب العشرات. وأفادت بقصف برج المهندسين في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. headtopics.com

ووفق آخر حصيلة للسلطات الإسرائيلية، أخذت الحركة الفلسطينية معها نحو 230 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى الهجوم كذلك إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 5200 منهم في سجونها، يقضي 559 منهم عقوبة حبس مدى الحياة. https://aawsat. headtopics.com

وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة. وأفادت منظمة هنكاو المعنية بحقوق الإنسان في كردستان إيران، ومقرها أوسلو، نقلاً عن مقربين لأسرة الفتاة، بأن عناصر من قوات الأمن كانوا موجودين في قاعة استقبال المعزين التي أقامت فيها الأسرة مراسم العزاء.

في هذه الأثناء، أعربت الولايات المتحدة عن تأثرها الأحد بوفاة الفتاة الإيرانية غراوند، متهمة «شرطة الأخلاق» بضربها، ومنددةً بعنف الدولة.

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