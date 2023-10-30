مقتل فلسطيني وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنين

بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.، إن الشاب أمير عبد الله شربجي توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما وصل المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

ودهست القوات الإسرائيلية شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى وأشار مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن جرافات إسرائيلية بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع.أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين بمخيم جنين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل. headtopics.com

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.، إن الشاب أمير عبد الله شربجي توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما وصل المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

ودهست القوات الإسرائيلية شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى وأشار مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن جرافات إسرائيلية بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع.أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين بمخيم جنين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل. headtopics.com

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