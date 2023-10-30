مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بمقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم الاثنين.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن"قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة".

ومن جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام قوات الجيش مدينة جنين. نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون"سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية"تسنيم" نقلا عن مصدر، أن قرابة 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة مساء أمس الجمعة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

مقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (فيديو)أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين فجر اليوم الأحد خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر بمدينة نابلس، وبلدة طمون جنوب مدينة طوباس، وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات عنيفة في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة (فيديو)اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار وسط اشتباكات مسلحة عنيفة. اقرأ أكثر ⮕

مقتل فلسطيني وإصابة آخر في اقتحام إسرائيلي لجنينوقدّر المركز الفلسطيني للإعلام عدد الآليات الإسرائيلية المشاركة في الاقتحام بأكثر من 30. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فيديو لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تعلن مقتل رئيس المنظومة الجوية لـ«حماس» عصام أبو ركبةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) مقتل قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، وصفه بأن رئيس المنظومة الجوية التابعة للحركة. اقرأ أكثر ⮕