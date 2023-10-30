مقتل جندي وإصابة ضابط في انقلاب دبابة إسرائيلية

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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في قوات الاحتياط وإصابة جندي في الشمال في حادث انقلاب دبابةأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات الاحتياط في حادثة انقلاب دبابة في الشمال وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة. اقرأ أكثر ⮕

مقتل فلسطيني وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطيني وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، ليلة الإثنين، في مواجهات مع قوات إسرائيلية بمدينة جنين. اقرأ أكثر ⮕

مقتل فلسطينيين وإصابة 9 في مواجهات مع قوات إسرائيلية بجنينأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، ليلة الإثنين، في مواجهات مع قوات إسرائيلية بمدينة جنين. اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' ينشر مشاهد لاستهداف دبابة 'ميركافا' إسرائيلية الأربعاء الماضي (فيديو)نشر 'حزب الله' اللبناني مشاهد لاستهداف دبابة 'ميركافا' إسرائيلية في محيط ثكنة أفيفيم في 25 أكتوبر الجاري بالصواريخ ‏الموجهة، وإصابتها بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تخشى 'مقتل آلاف المدنيين الإضافيين' في غزةحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، السبت، من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى 'مقتل آلاف المدنيين الإضافيين'. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تحذر من «عملية برية إسرائيلية» تؤدي لقتل المزيد من المدنيينحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين». اقرأ أكثر ⮕