مقتل 3 فلسطينيين في اقتحام إسرائيلي لجنين

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واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس، بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع في غزة. وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، على حق إسرائيل في «الدفاع عن مواطنيها... بطريقة تكفل حماية المدنيين، وتدفّق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجاتهم في غزة».
من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعياً مجدداً إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء. وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: «الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة»، مبدياً أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية، في ظل حاجة ماسَّة إليها». headtopics.com
وفي لبنان، ارتفع مستوى التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل التي أعلنت أن جيشها سيستهدف كلّ مَن يقترب من الحدود، في وقت أعلنت فيه قوات «اليونيفيل» عن إصابة أحد جنودها نتيجة سقوط قذيفتَي «هاون» بالقرب من بلدة حولا.
وكانت السلطات المحلية بإقليم السمارة في الصحراء المغربية أعلنت في وقت سابق أن 4 انفجارات وقعت ليل السبت - الأحد بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين؛ اثنان منهم في حالة خطرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية. headtopics.com
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أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد» الفلسطينية، مقتل اثنين من عناصرها في عملية استهدفت موقع حانيتا العسكري شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن القتيلين هما إبراهيم محمد عثمان البالغ من العمر 23 عاماً، ومصطفى عز الدين حسين الذي يصغره بعامين. headtopics.com