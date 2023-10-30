مقتل 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

قتل4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، ليل الأحد/الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وحسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين للأناضول:"استشهد 4 فلسطينيين، الليلة وفجرا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين".وقالت شهود عيان للأناضول إن"قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة".

وأضافت أن"القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين". وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر شوارع وهدم النصب الرئيسي لمدخل مخيم جنين، وفجر محالات تجارية، وحطمت عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين. headtopics.com

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها تعاملات مع 9 إصابات بالرصاص الحي نقلت لمستشفيات مدينة جنين. وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا"، أن"قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل".

من جانبها، قالت"كتائب القسام - جنين" في منشور على منصة قناة الأقصى بتلغرام:"يخوض مجاهدونا برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور وتم خلالها استهداف القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. headtopics.com

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