مقتل 15 جنديا إسرائيليا في المعارك بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية. وقال متحدث باسم الجيش إن"15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 16 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 12 جنديا خلال هجومه على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة صبحي سكيك قال للأناضول إن قصفا إسرائيليا مباشرا استهدف الطابق الثالث والأخير من المستشفى الوحيد المخصص لمرضى السرطان بالقطاع

