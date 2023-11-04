مقتل 66 شخصًا في إدلب خلال شهر أكتوبر

تحاول القوات الحكومية السورية بدعمٍ جوي من موسكو وبرّي من ميليشيات مدعومة من طهران، السيطرة على محافظة إدلب، لكن هدفها في المرحلة الراهنة هو السيطرة على الطريق الدولي الذي يمرّ من ريفها ويصل بين محافظتي حلب واللاذقية

. أفاد الدفاع المدني المعروف باسم "الخوذ البيضاء" في محافظة إدلب السورية بمقتل ما لا يقل عن 66 شخصاً في المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما كشف في إحصائية مفصّلة بيّنت أيضاً إصابة أكثر من 270 شخصاً بجروح خلال الشهر الماضي جرّاء التصعيد العسكري في المحافظة حيث تسعى القوات الحكومية لإعادة السيطرة عليها بدعمٍ جوي من روسيا وبرّي من ميليشيات مدعومة إيرانياً. وبحسب الاحصائية التي أصدرتها "الخوذ البيضاء"، الأربعاء، فقد كان من بين الضحايا الذين قُتِلوا جراء العمليات العسكرية في إدلب خلال شهر أكتوبر الماضي، 23 طفلاً و13 امرأة. وتحاول القوات الحكومية السورية بدعمٍ جوي من موسكو وبرّي من ميليشياتٍ مدعومة من طهران، السيطرة على محافظة إدلب، لكن هدفها في المرحلة الراهنة هو السيطرة على الطريق الدولي الذي يمرّ من ريفها ويصل بين محافظتي حلب واللاذقية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وبررت القوات الحكومية وحليفتيها الهجوم على محافظة إدلب كرد على استهداف الكلية الحربية في محافظة حمص وسط البلاد. لكنها رغم ذلك لم تستطع التقدّم برياً لوجود تفاهمات بين روسيا وتركيا وإيران تتعلق بإدلب وتمّت في سوتشي وأستانة. وبحسب مصادر"العربي

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