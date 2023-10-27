مقتدى الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. 'لا تتذرعوا بالضائقة الاقتصادية'

والبرلمان بالتصويت على إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، بسبب الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه ضد غزة.

وأشار إلى"أنه يأمل من محور الممانعة ومحبي الجهاد، عدم رفض الطلب بذريعة الضائقة الاقتصادية، وإجراءات الخزانة الأمريكية، فإن السكوت سيؤدي إلى التطبيع والفقر"، بحسب قوله.

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مقتدى الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. ' لالا تتذرعوا بالضائقة الاقتصادية'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادبيان الصدر اقرأ أكثر ⮕

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وسائل إعلام: مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات في عملية إطلاق نار بولاية مين الأمريكيةأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء عملية إطلاق نار في مدينة ليوستون بولاية مين الأمريكية. اقرأ أكثر ⮕

السفارة الأمريكية في الكويت تقلص أنشطة القواعد العسكرية..ماذا حدث؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕