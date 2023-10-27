مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية بالعراق

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ودعا إلى «الالتزام بحماية أفراد السفارة الأميركية الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات (الوقحة) التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته». وذكر: «ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالب بغلق السفارة الأميركية في العراق». وحذّر الصدر: «إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً وعلى الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب استعمال السلاح مطلقاً».
وكُتب على أخرى «المقاومة طريق التحرير» و«الشعب الأردني مع المقاومة»، إلى جانب صور للرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كُتِب عليها «شركاء في الجريمة». headtopics.com
ويشارك الأردنيون بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وكان مقاتلون من «حماس» تسللوا داخل إسرائيل من غزة، ونفذوا في 7 أكتوبر هجوماً غير مسبوق.https://aawsat.
وأكد أنه لا مانع أمام أي طرف محايد من الوصول إلى غزة، والوقوف على الحقائق بشأن ضحايا الهجمات الإسرائيلية. وأضاف: «أبوابنا مفتوحة لجميع المؤسسات ذات العلاقة للاطلاع على أعمالنا وإحصاءاتنا». وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لصحافيين في القدس: «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها». headtopics.com
واتهم البيان إسرائيل باستهداف الصحافيين الفلسطينيين بشكل مباشر، وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم، وهدم مؤسساتهم الإعلامية. وأظهرت آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 7 آلاف، من بينهم 2913 طفلاً، ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع، التي تأتي رداً على عملية «حماس»، «طوفان الأقصى»، التي شملت قصفاً صاروخياً، واقتحاماً لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن اقتيدوا إلى غزة.