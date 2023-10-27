مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أكد مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أن"العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان، يعد جريمة حرب".

وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

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الأمم المتحدة تخشى أن تكون «جرائم حرب» تُرتكب بين إسرائيل و«حماس»أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن «جرائم حرب» قد تكون تُرتكب في النزاع بين إسرائيل و«حماس». اقرأ أكثر ⮕

صراع حماس وإسرائيل.. هل تنطبق قوانين جرائم الحرب على النزاع؟أدى الصراع بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر إلى سقوط عدد كبير ومتزايد من القتلى في الجانبين واتهامات متبادلة بارتكاب جرائم حرب. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تستخدم مقطع فيديو لتنظيم 'داعش' على أنه عن 'جرائم حماس'رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على 'جرائم حماس' التي ارتكبتها في 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطلب 'هدنات' في غزة حيث 'لا أحد في أمان' وفق الأمم المتحدةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى 'ممرات إنسانية وهدنات' في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن 'لا أحد في أمان'. اقرأ أكثر ⮕

وكالة: الدول العربية تعد مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطينأفادت وكالة 'نوفوستي' نقلا عن مصدر في الأمم المتحدة بأن الدول العربية أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من الصعوبات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليون عند دخولهم إلى غزة، اقرأ أكثر ⮕