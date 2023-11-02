مفاجأة.. ساعة أبل الذكية ستقيس ضغط الدم وتخدم 1.3 مليار شخص

وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح أبل لاحقًا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.وقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (الذين يصل مستوى ضغط الدم لديهم إلى 140/90 مم زئبق فما فوق، أو الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم) بين عامي 1990 و2019، من 650 مليون إلى 1.3 مليار شخص.قياس انقطاع التنفس أثناء النوم
إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة. وفي سياقٍ متصل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل على توفير أدوات مساعدة للسمع للمصابين بضعفٍ في حاسة السمع في الإصدارات القادمة من سماعات AirPods
وستساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع. وتخطط أبل أيضًا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن أبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕