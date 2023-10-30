مع تفاقم ضغوط التضخم.. هذه أبرز توقعات أسعار الفائدة في مصر

تباينت توقعات المحللين والشركات بشأن قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة في اجتماعه المقبل في 2 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة.
وفي أحدث تقاريرها توقعت شركة"اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.
كما نبهت هبة منير إلى قضية أخرى، وهي أن زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل الـ 12 شهراً يصل إلى 5.42% حالياً من 4.67% في يناير 2023، على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائداً حقيقياً سلبيأ بنسبة 4.0%، وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة على المستثمرين من أوروبا وأميركا مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأميركية. headtopics.com
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس/آب بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقاً لبيانات البنك المركزي.وباستثناء البنك المركزي المصري، فقد اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16. headtopics.com
ولذلك رجحت الشركة أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.