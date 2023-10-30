مع تفاقم ضغوط التضخم.. هذه أبرز توقعات أسعار الفائدة في مصر

تباينت توقعات المحللين والشركات بشأن قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة في اجتماعه المقبل في 2 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة.

وفي أحدث تقاريرها توقعت شركة"اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.

كما نبهت هبة منير إلى قضية أخرى، وهي أن زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل الـ 12 شهراً يصل إلى 5.42% حالياً من 4.67% في يناير 2023، على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائداً حقيقياً سلبيأ بنسبة 4.0%، وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة على المستثمرين من أوروبا وأميركا مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأميركية. headtopics.com

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس/آب بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقاً لبيانات البنك المركزي.وباستثناء البنك المركزي المصري، فقد اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16. headtopics.com

ولذلك رجحت الشركة أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya »

انخفاض أسعار النفط والأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأمريكيانخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. اقرأ أكثر ⮕

«الفيدرالي» يسعى لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد .. توقعات بتثبيت الفائدة للمرة الثانيةمن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، حيث يتطلع إلى معالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي المرن. اقرأ أكثر ⮕

الاقتصاد العالمي .. الخطى الواهنة وتباعد المسارات «4 من 4»وفقا للسيناريو الأساس، تستمر البنوك المركزية في موقفها المشدد مع تجنب التيسير قبل الأوان، ليواصل التضخم انحساره. وبمجرد ترسخ وتيرة خفض التضخم، وتراجع التوقعات التضخمية على المدى القريب وتجلي أهداف التضخم في مرمى البصر، سيكون من الملائم تخفيض سعر الفائدة الأساس تدريجيا مع مواصلة الالتزام باستقرار الأسعار. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه المصري والأردني والمغربي وقف التصعيد وإيصال المساعدات لغزةبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت مع نظرائه في مصر والأردن والمغرب تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دوليا لوقف التصعيد العسكري، وإيصال المساعدات لغزة. اقرأ أكثر ⮕

الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة بنادي النصر، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه اقرأ أكثر ⮕

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيهابحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة اقرأ أكثر ⮕