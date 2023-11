مع توران... الحدَث والعلاقات الاجتماعية

كل مجتمعٍ مسّه أثر الثورة التي عاشها، من القرون الوسطى، إلى مجتمعات الثورة الصناعية، إلى التطوّرية العلمية، وصولاً إلى عهد استعمال القنبلة الذريّة - عهد أصاب الكثيرين بالذهوب كما يعبّر الفيلسوف جون راولز الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، وعاصر وعايش حرب فيتنام - وليس انتهاءً في زمن العقل الأداتي، ومن ثم تفجّر التقنية، والذي تلاه ما نعيشه من عصر ما بعد التقنية، والذي يتمثّل في ثورة الذكاء الاصطناعي، كل مجتمعٍ تخضّه أحداث عصره، لتغيّر مسار أجيالٍ بأكملها، والذي يعيش النقلات النوعيّة لا يدرك...

سؤال المجتمع، والحدث، والنقلات الكبرى للمجتمع، أرّق كثيراً الفيلسوف المرموق آلان توران، وخصص مبحثاً غاية بالأهمية، تحت عنوان: «هل فكرة المجتمع ضرورية»؟! يرى توران: «ومثلما ارتبطت الثورة الصناعية بتصور جديد للوقائع الاجتماعية، فإن الفكر الاجتماعي في قرننا هذا قد سيطرت عليه أيضاً فكرة انقلاب العلاقات السياسية والتاريخ، أي بين الفاعل والنسق. فالمجتمعات المعاصرة لا يمكن أبداً وضعها في التاريخ؛ لأنها تنتج تاريخها. ففكرة النمو تحل محل فكرة التطور، وقد اختارت الجمعية العالمية لعلم الاجتماع كعنوان لمؤتمرها شعار: «دروب النمو»، وهو جمع يرفض كل رجوع إلى هذه النزعة التطورية التي سادت الفكر الاجتماعي من أوغست كونت إلى تالكوت بارسونز.

بل يذهب أبعد من ذلك حين يثوّر نظريته حول المجتمع قائلاً: «إن التنظيم الاجتماعي لا يمكن إذن أن يظل متصوراً على شكل قطار يكون فيه الاقتصاد، أو على عكس ذلك الأفكار، هو القاطرة المحركة. إن هذه التجربة الجديدة التي تشمل الكرة الأرضية كلها، لا فقط البلدان (الحديثة) وحدها، يمكن أن تقود إلى وجهتين مختلفتين تماماً. فهي تحتم علينا إقامة فصل، بل تعارض بين سوسيولوجيا الفعل وسوسيولوجيا النمو.

