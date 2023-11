مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، اليوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.وتنطلق يوم الأحد القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةآخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا سيكون الطلاب والطالبات على موعد مع آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا، حيث سيودعون مقاعد الدراسة في نهاية

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: غدًا.. آخر إجازة مطوّلة للطلاب في الفصل الدراسي الأولصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: بدء إعداد جدول الاختبارات في الفصل الدراسي الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةبدء إعداد جدول الاختبارات في الفصل الدراسي الأول بدأت بعض الإدارات التعليمية في إعداد جدول الاختبارات الشفهية والعملية والاختبارات النهائية للطلاب والطالبات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: مع نهاية دوام اليوم.. 'الطلاب' على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة هذا العامسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر إجازة مطولة للطلاب ودعم بـ150 ألف ريال من سكنيصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جود بيلينجهام ورقة ريال مدريد الرابحة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجود بيلينجهام ورقة ريال مدريد الرابحة نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في التألق مع ريال مدريد الإسباني في موسمه الأول مع الفريق الملكي.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕