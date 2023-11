معرض الشارقة للكتاب ينطلق وسط مشاركة 1.5 مليون عنوان

ومن أبرز الأسماء في هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر، علي المقري وأحمد زين والغربي عمران ووجدي الأهدل وسمير عبد الفتاح ومحمد عثمان وعبد الناصر مجلي وبسام شمس الدين. تدور الأحداث في الرواية بين عامي 1970 و1982 وهي حقبة شهدت تقسيم اليمن بين شماليٍّ وجنوبيٍّ، إذ استطاع الروائي أن يوظِّفَ الأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد لتنعكس بشكل مباشر على شخصيات العمل.

في هذا السياق يأتي الكاتب محمد الغربي عمران الذي أصدر عام 2010 رواية لافتة بعنوان «مصحف أحمر»، التي تحمل بين أجنحتها الفنية تطوراً لافتاً، أُضيف إلى بنية الرواية اليمنية، حيث تداخلت عوالمها بين الواقعية والرمزية والسريالية، بمعنى أنها كسرت رتابة المدرسة الكلاسيكية في الكتابة. ويلفت الباحث إلى التعامل مع الزمان في الرواية، وكيف لعب بدلالاته المكانية دوراً مهماً فيها.

https://aawsat.

وفي العدد دراسة للكاتبة صفاء البيلي عن العرض المسرحي العراقي «أمل»؛ أحد عروض «المهرجان العربي للمسرح» في دورته الـ13 الذي نظّمته «الهيئة العربية للمسرح»، ونور الهدى عبد المنعم عن مسرحية «حتشبسوت» لفرقة «فرسان الشرق للتراث» بـ«دار الأوبرا».

يشار إلى أن مجلة «المسرح» تصدر عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب»، ويأتي هذا العد بعد توقف استمر لعدة أشهر، وصدر بالتعاون بين «المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية» و«الهيئة المصرية العامة للكتاب»، وبرئاسة تحرير الناقد المسرحي عبد الرازق حسين.

ويجمع النص، الذي يقع في 183 صفحة من القطع المتوسط، بين عناصر الدراما الإنسانية والنفَس البوليسي والحِس التهكمي الساخر، مع نزعة إلى الفانتازيا؛ في طياتها تكمن تساؤلات حول النجاح والأصالة والزيف، وكذلك حول فن الرواية ومستقبلها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: معرض الشارقة للكتاب يفتح أبوابه بمشاركة 108 دولةتحت شعار (نتحدث كُتبًا) بدأت الدورة الثانية والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الأربعاء، بمشاركة 1043 دار نشر عربية و990 دار نشر أجنبية من 108 دول.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بمشاركة 35 دولة.. معرض البناء السعودي ينطلق 6 نوفمبربمشاركة 35 دولة.. معرض البناء السعودي ينطلق 6 نوفمبر

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: جولة تمويل ترفع قيمة 'تابي' إلى 1.5 مليار دولار قبل الطرح في السعوديةجمعت شركة 'تابي'، ومقرها السعودية، 200 مليون دولار في جولة تمويل تقدر قيمة الشركة بأكثر من 1.5 مليار دولار قبل الإدراج المخطط له في المملكة.وقالت 'تابي'، ا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أخضر الأثقال بطلًا لناشئي العربحقق أخضر الاثقال للناشئين البطولة العربية لرفع الاثقال بجمهورية مصر العربية والتي أختتمت مساء اليوم الثلاثاء، وسط مشاركة أكثر من 230 لاعب و لاعبة مثلو 12 دولة عربية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.5% اليوم الثلاثاءمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.5% اليوم الثلاثاء

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: انطلاق معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2023» أكبر حدث عقاري في المملكةانطلاق معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2023» أكبر حدث عقاري في المملكة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕