مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية نصرة لغزة وفصائل المقاومة (شاهد)

وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة نابلس تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث ردد المتظاهرون هتافات داعمة لـ" كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية"

وفي رام الله، انطلقت مظاهرات واسعة عقب صلاة الجمعة نددت بالعدوان المتواصل على غزة وأكدت على دعمها للمقاومة. وردد المتظاهرون هتافات من قبيل"سيري للأمام يا كتائب القسام" و"الشعب يريد كتائب القسام".وشارك المئات في مسيرة حاشدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل نصرة لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء حصار الاحتلال وعدوانه.

وتأتي المظاهرات في الضفة تزامنا مع انطلاق مسيرات حاشدة في الدول العربية والإسلامية وعبر العالم نصرة للقضية الفلسطينية، وللمطالبة بإدخال كافة المساعدات الإغاثية العالقة في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة.ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الواحد والعشرين، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية. headtopics.com

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