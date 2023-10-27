مصر: هل تُهدد حرب غزة موسماً سياحياً واعداً؟

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ولفت القاضي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء هي أكثر المدن تأثرا في الفترة الحالية، لا سيما مع غياب السياحة الإسرائيلية التي كانت تصل إلى نحو 35 سائحا شهريا». هذه الأحداث دفعت عقل لإبداء مخاوفه من أن «يمتد التأثير السلبي سياحيا لمدن أخرى في مصر، لا سيما مع استمرار الحرب».

وهنا أشار القاضي إلى أن «وزارة السياحة تبذل جهودا عدة لتقليل التأثيرات السلبية للحرب على السياحة، وذلك من خلال مخاطبة جميع شركات السياحة الدولية للتأكيد على أن مصر آمنة، إضافة إلى المشاركة في معارض سياحية دولية، وتنظيم بجولات خارجية وزيارات رسمية لبعض الدول للترويج للمقصد السياحي المصري». headtopics.com

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن سعيد أكد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية، التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت اليوم عاجزة نتيجة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التي تمت خارج أي إطار قانوني»، وأدت، حسبه، إلى الاستيلاء على أموال الشعب.

وفي تشخيصه للصعوبات التي تعاني منها هذه المقاولات، أكد الرئيس التونسي أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت الحكومية كانت في السابق تحقق أرباحاً، لكنها صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد، ولسياسة ممنهجة منذ أواخر سنوات الثمانينات من القرن الماضي لتفويتها للقطاع الخاص». headtopics.com

وتضم قائمة المؤسسات المهددة بالإفلاس عدداً من كبريات الشركات الحكومية، أبرزها شركات الكهرباء والنقل الجوي والبري والحديد، ومصنع عجين «الحلفاء والورق»، وشركة الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة. بينما تشير نتائج عمليات التشخيص التي عرفتها بعض المؤسسات الحكومية إلى أن الصعوبات ليست ناجمة عن كونها تابعة للحكومة، بل بسبب سوء التصرف الذي يحكمها.

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