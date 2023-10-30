مصر.. الحكومة توضح سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء كثيرا مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته...

وقال المتحدث الرسمي"حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

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قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

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تحذير نقابي من ارتكاب إسرائيل لـ'مجازر' بحق الصحفيين في غزةفي ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مصر تحذر من اجتياح غزة.. مخاطر أمنية وإنسانية غير مسبوقةحذرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية اقرأ أكثر ⮕