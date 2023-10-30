مصر.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية .

وقالت الوزيرة: إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.وأوضحت أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مشيرة إلى أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة. وتابعت أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. headtopics.com

ويأتي ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح ميناء نويبع البحريإعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية اقرأ أكثر ⮕

إعادة فتح محطة قطارات شتوتغارت بعد توقف بسبب تحذيرات أمنيةأعلن متحدث باسم شرطة ولاية بادن-فورتمبرغ أن محطة القطارات في مدينة شتوتغارت باشرت العمل بعدما كانت الشرطة قد أخلتها على خلفية مزاعم بالتعرض لحالة تهديد. اقرأ أكثر ⮕

حادث مروع في مصر.. مقتل 32 شخصا على الطريق الصحراويلقى 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 58 آخرون، في حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة في مصر. اقرأ أكثر ⮕

خلف عشرات الإصابات.. حادث مروع بطريق صحراوي في مصرشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في مصر صباح اليوم السبت، حادثاً مروعاً، بعد أن تصادمت عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم الآخر.ولقي 35 شخصاً اقرأ أكثر ⮕

وزير الاتصالات الفلسطيني: نعمل لفتح خدمة التجوال في غزة من خلال مصرأعلن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، العمل على فتح خدمة التجوال في غزة من خلال مصر، وهي خدمة قابلة للتنفيذ ولا تحتاج سوى لساعات من أجل العمل بها.وتابع و اقرأ أكثر ⮕

'داخلية غزة': وضع غزة كارثي بسبب الحرب.. بإجماع المنظمات الدوليةالناطق باسم الداخلية إياد البزم كذّب اتهامات إسرائيل بأن المساعدات تذهب للفصائل، ودعا مصر في مؤتمر صحفي إلى فتح المعبر وإدخال المساعدات - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕