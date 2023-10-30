كشفت فضائية 'إكسترا نيوز' المصرية، عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة اليوم الإثنين..وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع 'إكس' (تويتر سابقاً)، وقالت أيضاً: 'تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين'..

وفي وقت سابق من يوم الأحد أيضاً، أكّد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان؛ ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هؤلاء 'أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي'..وقال خان؛ في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد 29 أكتوبر..هذا وتناقلت مواقع إخبارية عن وسائل إعلام أمريكية قولها إنه تمّت الموافقة على إدخال ما يصل إلى 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنينكشفت فضائية 'اكسترا نيوز' المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين. اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة إلى غزة الاثنينحسبما ما أفادت القناة المصرية، مساء الأحد على منصة 'إكس'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر المصري: عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية مساء الأحد إلى غزةقال رائد عبد الناصر، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 33 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت مساء اليوم الأحد إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح اقرأ أكثر ⮕

مصر تتهم إسرائيل بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزةاتهمت مصر إسرائيل بوضع عوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج رعايا الدول الثالثة. اقرأ أكثر ⮕

دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد.. ماذا تضمنت؟أكد المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع 'سكاي نيوز عربية' دخول 33 شاحنة مساعدات قطاع غزة مساء الأحد. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية المصرية تعلق على الهجوم البري الإسرائيلي على غزةحذرت مصر اليوم السبت من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕