مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين

كشفت فضائية"اكسترا نيوز" المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين.
هذا وتناقلت مواقع إخبارية عن وسائل إعلام أمريكية قولها إنه تمت الموافقة على إدخال ما يصل إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع. وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة"حماس" بعملية"طوفان الأقصى"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
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