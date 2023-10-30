مصر تعيد فتح مبادرة سيارات العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر

وقالت الوزيرة في بيان، إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.وأضافت أنه يجوز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، مشيرة إلى إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة هذه المرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت وزارة المالية قد أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تعفي السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، على أن يتم استردادها بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.

وانتهى العمل بهذه المبادرة في مايو/أيار الماضي بعدما استمرت حوالي 5 أشهر، وبلغت حصيلتها حوالي 900 مليون دولار. ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على مشروع قانون يسمح بإعادة تفعيل المبادرة لمن لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى. headtopics.com

ولا تعد حصيلة الفترة الأولى كبيرة مقارنة بما كانت تتوقعه وزارة المالية المصرية التي كانت تهدف إلى توفير حوالي 2.5 مليار دولار من هذه المبادرة التي خضعت شروطها للتعديل أكثر من مرة في ظل ضعف الإقبال عليها من المصريين بالخارج، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.

وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد النقص الحاد في العملة الصعبة والذي أدى إلى تراجع كبير للجنيه المصري، وأثر سلبا على استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة. headtopics.com

وقال نور الدين درويش رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرفة التجارية إنه لا توجد أي تعديلات جديدة في القانون الجديد عن القانون السابق. وأضاف في حديث لوكالة أنباء العالم العربي"القانون في حد ذاته جيد ولكن كانت المشكلة في اللائحة التنفيذية للقانون السابق الذي كان يضع شرطا أن يربط شحن السيارة من بلد الإقامة، وهو ما جعل تأثير المبادرة السابقة محدودا".

وأردف قائلا"ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإذا أُزيل هذا الشرط نتوقع انفراجة في سوق السيارات وتحقيق المبادرة حصيلة كبيرة من الدولار خاصة أن هناك ما يزيد عن عشرة ملايين مصري في الخارج".

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