مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة عبر معبر رفح

وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب"الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل...

AAWSAT_NEWS: مصر تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزةتستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

SKYNEWSARABIA: مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزةتستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس.

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

AAWSAT_NEWS: وصول جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفحوصلت المجموعة الأولى من المصابين، الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء، عبر سيارات الإسعاف، من خلال معبر رفح، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

AAWSAT_NEWS: فتح معبر رفح غداً لاستقبال جرحى فلسطينيينتستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، غدا الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة.

