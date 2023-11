مصر توجه ضربات متتالية إلى دولار السوق الموازية

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا لـ"العربية_ Business"، إن الطلب على الدولار بغرض السفر تراجع بعد إعادة استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج. وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي اقترب من بيع أصول بنحو 800 مليون دولار، ما يوفر أيضا موارد من العملة الأجنبية، وكل هذه العوامل تساهم في خفض الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي الحد من الارتفاع المتوالي في الأسعار.وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة لـ"العربية Business"، إن الطلب على الدولار آخذ في التراجع خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعادة فتح البنك المركزي لاستخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمسافرين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأسبوع الماضي، إنه يتعين على العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح الحدود الائتمانية لبطاقاته، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه لها كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوما.

وأوضحت بدير أن قرار المركزي بإعادة فتح استخدامات البطاقات ساهم في خفض الطلب على الدولار بالسوق الموازية، بعد ارتفاع السعر إلى مستويات بلغت 48 جنيها بسبب تكالب المسافرين على تخزين العملة، خوفا من استمرار ارتفاع السعر أو عدم توافرها.

وأوضحت أن التقلبات الواضحة في سعر الصرف بالسوق الموازية سببها التضارب بين الأخبار الإيجابية والسلبية وتواليها ما يربك السوق ويحدث اضطراب في التسعير. لكن يقابل ذلك عوامل إيجابية منها إعادة فتح حدود استخدامات البطاقات الائتمانية للمستخدمين من الخارج واتفاقية مبادرة العملة مع الإمارات ومد مبادرة شراء السيارات للمصريين المقيمين من الخارج وبرنامج طروحات الأصول العامة، كلها تعطى إشارات لبدء مرحلة التعافي وتجاوز الأزمة وبالتالي تراجع الطلب على العملة من أجل المضاربة.

