مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة

وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبرالمشرفة على معبر رفح، طالبا عدم الكشف عن هويته "عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم" الأربعاء.وقال واتس إنه لا يزال هناك 65 أستراليا في غزة وإن الحكومة طالبتهم، باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.

AAWSAT_NEWS: مصر تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزةتستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

ALARABIYA: مصر: نستعد لاستقبال وإجلاء نحو 7000 مواطن من غزة يحملون 60 جنسية أجنبيةقالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء حوالى 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، فيما توا

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

SKYNEWSARABIA: عبر معبر رفح.. مصر تستعد لاستقبال عدد من مصابي غزةتستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، الأربعاء، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.

AAWSAT_NEWS: وصول جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفحوصلت المجموعة الأولى من المصابين، الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء، عبر سيارات الإسعاف، من خلال معبر رفح، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

RTARABIC: هيئة المعابر في غزة: 81 من جرحى غزة سيغادرون إلى مصر غدا الأربعاءقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر يوم غد الأربعاء لاستكمال العلاج.

