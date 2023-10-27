مصدر رسمي يفسر سبب تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار في غزة

وقال المصدر في تصريح لمراسل RT في إن"القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة".وأشار إلى أن القرار"يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد".

وقبل قليل، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. headtopics.com

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بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن وقف إطلاق النار في غزةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة 'حماس'، في مواجهة اعتراض شديد من الولايات المتحدة وإسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية في غزةصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة ﻟ"هدنة إنسانية فورية"، في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جلسة أممية ساخنة حول مشروع عربي ينادي بـ«هدنة إنسانية» في غزةعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الحرب في غزة يتخللها التصويت على مشروع قرار عربي تبنته عشرات الدول بعد إدخال تعديلات عليه. اقرأ أكثر ⮕

بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزةوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري. اقرأ أكثر ⮕

الدول التي صوتت لصالح وضد قرار المشروع العربي حول الحرب في غزةتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تستأنف دورتها الطارئة حول التصعيد في غزةاستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بعنوان 'الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة'. اقرأ أكثر ⮕