مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الأخدود يمنح مندوسا فرصة أخيرة

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وقاد مندوسا الأخدود إلى تحقيق المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى الموسم الماضي، بعد أن حصد الفريق 68 نقطة من 21 انتصاراً و5 تعادلات، فيما خسر 8 مرات خلال 34 مواجهة. واصل الفتح نغمة انتصاراته الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وكسب مباراته أمام مُضيفه الرائد بنتيجة 2/1 في الجولة الـ11 من البطولة وتقدم خطوة نحو مراكز المقدمة.

وقلب الطائي الطاولة في وجه ضيفه الرياض الذي تقدم عليه بهدف مبكر عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة السابعة، ليدرك التعادل سريعاً عن طريق مهاجمه الكرواتي ماركو دوقانيتش. ورفع الطائي بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة العاشرة، في الوقت الذي توقفت فيه انتصارات الرياض، وتجمد رصيده عند 11 نقطة. headtopics.com

وأشاد عبد العزيز المسعد بالدعم المستمر واللامحدود من قبل القيادة في المملكة والتوجيهات المستمرة من قبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز وجود الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية.

وعن خصمه قال كارينيو: «الاتحاد بمدربه الكبير ولاعبيه الكبار بكل تأكيد لديهم جودة أعلى منا، ولكن بروح الفريق وعزيمة اللاعبين استطعنا التعادل وكان بالإمكان تسجيل الهدف الثالث». وختم صاحب التجربة الكبيرة في ملاعب كرة القدم السعودية، التي كان أبرزها مع النصر، وقال: «درسنا الاتحاد جيداً، وتحليل هذا الفريق ليس بالأمر السهل، الكثير من الخيارات والأسماء لديهم... توقعت أن الفريق الخصم سيلعب برباعي خلفي ولعب بالثلاثي وكنا جاهزين للحالتين، من الصعب إيقاف فريق يملك كل هذه الجودة، وهذا التعادل إيجابي بكل تأكيد». headtopics.com

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