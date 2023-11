مصدر: شويغو يطالب بإيلاء الخبرة في استخدام الطائرات والزوارق المسيرة اهتماماً خاصاً

وأضاف المصدر أن وزير الدفاع وجه اهتماما خاصا لخبرة استخدام الطائرات والزوارق المسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودعا"لتكييف تعليم خبراء المسيرات مع التغيرات في تكتيكات العدو".وأضاف المصدر أن شويغو لفت الانتباه إلى أن من الضروري ليس فقط إعداد الخبراء، بل وتنسيق تعليمهم مع مصممي الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مباشر.

وكان شويغو قد اجتمع عبر تقنية الاتصال عن بعد مع القادة العسكريين، وأعلن خلال الاجتماع أن القوات الأوكرانية"تتعرض للهزيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة رغم تزويدها بالمعدات الجديدة من قبل الناتو". يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNARABIC: جماعة الحوثي تعلن إطلاقها دفعة من الصواريخ البالستية وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل- أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، إطلاق 'دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بصواريخ ومسيرات.. الحوثيون يعلنون دخول الحرب ضد إسرائيلأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: روسيا تختبر منظومات جديدة لحماية المدرعات من الطائرات المسيرةنموذج لمنظومة 'tiron' الروسية

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعداتولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الحوثيون يتبنون لأول مرة قصف إسرائيلأعلنت الجماعة الحوثية في اليمن، الثلاثاء، تبينها رسمياً قصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أول اعتراف للجماعة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: بوتين: نحارب في أوكرانيا مصدرَ الخطر علينا وعلى الفلسطينيينقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تقاتل في أوكرانيا «مصدر الخطر» عليها وعلى الفلسطينيين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕