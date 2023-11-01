مصدر: شويغو يطالب بإيلاء الخبرة في استخدام الطائرات والزوارق المسيرة اهتماماً خاصاً

وأضاف المصدر أن وزير الدفاع وجه اهتماما خاصا لخبرة استخدام الطائرات والزوارق المسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودعا"لتكييف تعليم خبراء المسيرات مع التغيرات في تكتيكات العدو".وأضاف المصدر أن شويغو لفت الانتباه إلى أن من الضروري ليس فقط إعداد الخبراء، بل وتنسيق تعليمهم مع مصممي الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مباشر.
وكان شويغو قد اجتمع عبر تقنية الاتصال عن بعد مع القادة العسكريين، وأعلن خلال الاجتماع أن القوات الأوكرانية"تتعرض للهزيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة رغم تزويدها بالمعدات الجديدة من قبل الناتو". يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.
أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.
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