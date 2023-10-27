مصادر مطلعة: إسرائيل رفضت الرد على هدنة طويلة طلبتها حماس

وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية مشتركة حول الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا للمصدرين المطلعين على تفاصيل المفاوضات التي تتم من خلال مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، انتقل التفاوض بعد ذلك إلى دراسة إفراج حماس عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. إضافة إلى جثث من قتلوا سواء في القصف الإسرائيلي أو تم خطف جثثهم في هجوم السابع من أكتوبر، وكذلك مزدوجو الجنسية بمن فيهم مدني إسرائيلي احتجز قبل هجوم حماس.كذلك قال المصدران إن هناك تقدما واضحا في المفاوضات وصل إلى حد دراسة أيام وساعات التهدئة الإنسانية المطلوبة. وتقول حماس إنها لم تتمكن من حصر كافة الأسرى المدنيين الموجودين في قبضة الفصائل العسكرية الأخرى أو لدى مواطنين مدنيين.
وتطالب حماس مقابل الإفراج عن هؤلاء الأسرى، والمقدر عددهم، إضافة إلى ما تحتجزه الفصائل الأخرى بأقل من 100 شخص، بتهدئة إنسانية لخمسة أيام، إضافة إلى السماح بدخول الوقود وفتح ممر إنساني لخروج المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية عن طريق معبر رفح، لكن إسرائيل لم توافق على هذا المقترح، وفقا للمصدرين.إلى ذلك أوضح المصدران أن إسرائيل وافقت على تهدئة ليوم واحد فقط بشرط وجود جهات دولية لضمان سلامة المدنيين ومزدوجي الجنسية.. headtopics.com
الرفض الإسرائيلي لإدخال الوقود دعا الوسطاء إلى طرح دخول المحروقات ضمن مسار معين بضمان من جهات دولية للوصول إلى المستشفيات ومقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، بالإضافة إلى تهدئة لمدة 48 ساعة على الأقل لتمكين حماس من جمع المحتجزين وتسليمهم بما يضمن سلامتهم، وفقا للمصدرين.
وتوقع المصدران أن يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة المتبقية خلال وجود وفد من حماس في القاهرة غدا السبت على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فور إتمام بقية التفاصيل.اتهمت وكالات إغاثة، إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح حرب مع تراجع عدد قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وشكوى السكان من النقص المتزايد في الغذاء ..."أشعر بلأني جسد بلا روح".. بتلك العبارة لخصت أمن فلسطينية حالها من قلب الدمار في قطاع غزة.فمنذ اندلاع الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ... headtopics.com