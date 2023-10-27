مصادر لـ'سي إن إن': تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح أسرى في قطاع غزة

كشف مصدر لشبكة"سي إن إن" التلفزيونية أن المفاوضات التي تقودها قطر في سبيل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين عند حركة حماس في قطاع غزة تحقق"تقدما كبيرا" وأن هناك انفراجات.طوفان الأقصى

وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع." 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.ويوم 24 أكتوبر الجاري، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، دولة قطر إلى العمل على إطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية. headtopics.com

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

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مصادر دبلوماسية لـCNN: 'تقدم كبير' في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماسقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـCNN، الجمعة، إنه تم إحراز 'تقدم كبير' في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن 'لا تزال هناك مسائل عالقة'. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تبحث مع قادة حماس في موسكو مسألة إطلاق المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من غزةأكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن روسيا بحثت خلال اجتماع مع وفد قيادي من حركة 'حماس' في موسكو، مسألة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مصادر رسمية مصرية: الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية بين مصر وغزة كاذبةأفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب. اقرأ أكثر ⮕

المفاوض القطري يوجه نداء بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماسقال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، إن إطلاق 'جميع المدنيين الرهائن لدى حركة 'حماس' في قطاع غزة ممكن خلال أيام في حال توقف القتال'. اقرأ أكثر ⮕

بفيديو يوثق.. الجيش الإسرائيلي 'جنودنا دخلوا غزة ليلاً'في وقت تواصل إسرائيل الاستعدادات لاجتياح بري في قطاع غزة المحاصر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من جنوده دخلوا غزة ليلا وخرجوا.وأوضح أن 'عملية محددة الهد اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕