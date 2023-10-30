مصادر دبلوماسية لـCNN: الإمارات تسعى لصدور قرار من مجلس الأمن بشأن 'هدنة إنسانية فورية' في غزة

الدوحة، قطر (CNN)-- تسعى دولة الإمارات إلى الحصول على قرار ملزم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل "هدنة إنسانية فورية" للقتال في غزة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لشبكة CNN، الأحد.وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية.ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمن، الاثنين، اجتماعًا مقررًا بعد الظهر لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ويأتي الاجتماع الطارئ بعد أن صوتت 120 دولة، الجمعة، لصالح قرار للأمم المتحدة، قدمه الأردن، يدعو إلى "هدنة إنسانية مستدامة" في غزة. وكانت الولايات المتحدة واحدة من 14 دولة صوتت ضد القرار، مع امتناع 45 دولة عن التصويت.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: cnnarabic »

الجامعة العربية: القرار الأممي بشأن هدنة إنسانية في غزة يعكس إرادة حقيقيةرحَّب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الذي تبنَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«سي إن إن»: مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً غداً لبحث الحرب في غزةذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً (الاثنين)، بشأن الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة 'في أقرب وقت ممكن'قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع 'في أقرب وقت ممكن' بشأن العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'. اقرأ أكثر ⮕

نيبينزيا: تبني الجمعية لقرار بشأن الحرب في غزة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنفقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن تبني قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف. اقرأ أكثر ⮕

مقترح أوروبي لعقد مؤتمر سلام.. وبوريل يدعو لهدنة إنسانيةدعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم (السبت) إلى هدنة في الأعمال الحربية في غزة والسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» بقطاع غزةدعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف. اقرأ أكثر ⮕