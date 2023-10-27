مصادرة 20 كيلو أطعمة فاسدة شرق بريدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

أغلقت ‫أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شرق ‫بريدة الفرعية، الأسبوع الماضي، معملًا مخالفًا لتحضير الأطعمة، وتم مصادرة 20 كيلو من الأطعمة الفاسدة، وتم الإتلاف وتطبيق الإجراءات النظامية.

وأكَّدت بلدية الشرق بمدينة بريدة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحلات التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت ومواصلة الخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.

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