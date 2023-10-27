مشمول بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك. ويتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين عادة في بداية كل شهر ميلادي.وتشمل الدفعة القادمة (23)، تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من 01/11/2023م، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لايتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الوزارة. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء. headtopics.com

وقالت عبر حسابها في منصة"إكس":"في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)".

وأضافت:"وسيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال".

اقرأ أكثر:

twasulnews »

يشمل الزيادة الجديدة.. آلية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعيصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

طريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةطريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن اقرأ أكثر ⮕

خطوات تعديل رقم الهاتف في الضمان الاجتماعي المطوريجب تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، وتحديث البيانات. اقرأ أكثر ⮕

هل التسجيل في ساند يوثر على الضمان الاجتماعي المطور؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

'نوال الكويتية' و'فوزية المغربية' بالعلاأعلنت لحظات العُلا عن مشاركة الفنانتين نوال الكويتية وفوزية في النسخة الجديدة من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة، والتي شهدت الإعلان عن مشاركة العديد من الفنان اقرأ أكثر ⮕

'إكس' تتيح المكالمات الصوتية والمرئيةبدأت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” في إتاحة إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، حيث تلقّى الكثير من مستخدمي المنصة إشعارًا بتوفر الميزة الجديدة عند فتح التطبيق في نظامي “أندرويد” و“iOS”. اقرأ أكثر ⮕