مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

تضاعف حجم حريق الغابات تقريبًا من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بفعل رياح سانتا آنا، وتحدث هذه الظاهرة الموسمية عندما يهب هواء الصحراء الجاف باتجاه المحيط، مما يخلق خطر نشوب حريق في جنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى أن نحو 1220 منزلًا و4270 مواطنًا يخضعون لأوامر إخلاء إلزامية، بينما يخضع 1136 منزلًا آخر و3976 ساكنًا لتحذيرات الإخلاء.
وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أنه تم احتواء الحريق بنسبة 10% حتى مساء الثلاثاء، بعد أن أخمدت الطواقم الحريق على الأرض وأسقطت الطائرات مادة مثبطة ذات لون فوشيا.قالت سلطات الإطفاء: إن حريق غابات أججته رياح سانتا آنا التي اجتاحت الأراضي الريفية جنوب شرق لوس أنجلوس، مما أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييغو، التي تغطي مدينة أغوانجا، تحذيرًا من الرياح حتى الساعة الثامنة مساءً. ومن المتوقع هبوب رياح تبلغ سرعتها 50 ميلًا في الساعة تُعرف برياح سانتا آنا. وقالت الهيئة: إن الرياح الشمالية الشرقية تهب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 ميلًا في الساعة.وقالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية: إنه من المتوقع أن تهدأ هذه الرياح بحلول اليوم الأربعاء.
يذكر أن أنه في عام 2016 اندلع حريق غابات أدى إلى حرق آلاف الأفدنة من الغابات الوطنية، نتج عنه دفع شركة جنوب كاليفورنيا إديسون، وشركات أخرى 22 مليون دولار لتسوية مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها تسببت في حريق الغابات، لتغطية الأضرار الناجمة، بالإضافة إلى تكاليف مكافحة الحريق الذي اندلع بسبب سقوط خط كهرباء إديسون.
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