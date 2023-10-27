مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو)

وأفاد مراسلوا RT بسماع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب.ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي تهدف إلى إحلال السلام.

تمكّن العلماء من فك تشفير بروتين من الحيوانات المنوية لقنفذ البحر، والموجود أيضا لدى البشر، ما يفتح طريقا محتملا جديدا لعلاج العقم عند الذكور.أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيع اتفاقية تعاون مع البنك السعودي للاستثمار SAIB في خطوة جديدة للاستثمار الخارجي من جانب النادي الملكي.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا. headtopics.com

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شاهد.. سرايا القدس تقصف مدنا إسرائيلية برشقات صاروخيةبثت قناة الجزيرة مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) باتجاه تل أبيب والمدن الإسرائيلية ردا على ما وصفتها بمجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

القسام تعلن عن توجيه ضربة صاروخية واسعة تشمل مناطق واسعة من إسرائيلدوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزة بعد دقائق من انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. لحظة اختراق صاروخ أطلق من غزة مبنى سكنيا شرق تل أبيباخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب 'القسام'. اقرأ أكثر ⮕

بيسكوف يحذر من تفاقم أكثر للوضع الإنساني في غزة إن تم اجتياحهحذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من ترد أكبر للوضع الإنساني في قطاع غزة، إن أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياحه في عملية برية تتحدث عنها تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

صاروخ أطلق من قطاع غزة يضرب مبنى سكنيا شرق تل أبيبأصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد ظهر الخميس مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، مما أدى إلى نشوب حريق فيه. اقرأ أكثر ⮕

توغل بري محدود وقنابل خارقة للتحصينات في اليوم الـ20 للحربشهد اليوم الـ20 للحرب على قطاع غزة توغلاً برياً محدوداً ومقتل عشرات المدنيين، بالإضافة إلى 2 من قادة «القسام» التي ردت بقصف تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى. اقرأ أكثر ⮕