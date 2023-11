مشاهد من مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس فرنسا ماكرون في كازاخستان

هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.

علق عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين وريتشارد بلومنثال على درس واشنطن مسألة إرسال قوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة وذلك بعد"القضاء" على حركة حماس، وإعطاء دور للرياض فيها.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها"سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في"فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.أعلنت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.حشد الإسرائيليون لمعركة غزة كل ما لديهم، بما في ذلك جندي احتياطي يبلغ من العمر 95 عاما. الإعلان عن النبأ تم بطريقة استثنائية ومن قبل مسؤول إسرائيلي رفيع.

RTARABIC: ماكرون في كازاخستان من أجل اليورانيوم والكرملين يعلقوصف المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كازاخستان بأنها قضية تخص دولة كازاخستان ذات السيادة.

FRANCE24_AR: ماكرون يزور كازاخستان في أول محطة من جولته بآسيا الوسطىالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في أستانا برئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى. وتعد هذه المنطقة منذ فترة طويلة الفناء الخلفي لروسيا وجذبت اهتماما جديدا من الغرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

RTARABIC: سرايا القدس تنشر لقطات لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة 'التامر' شديدة الانفجار في جنين (فيديو)نشرت 'سرايا القدس - كتيبة جنين' اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة 'التامر' شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

RTARABIC: مشاهد توثق العملية البرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي أمس في غزةنشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق العملية البرية التي قامت بها دباباته أمس الثلاثاء في قطاع غزة.

RTARABIC: دمار هائل في حي بمخيم جباليا بعد قصفه من قبل القوات الإسرائيليةمشاهد للدمار الكبير الذي تعرضت له مباني سكنية في منطقة مخيم جباليا بعد قصف إسـ،رائيلي.

RTARABIC: 'حزب الله' ينشر مشاهد من استهدافه موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)'عرض 'حزب الله' اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من 'استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

