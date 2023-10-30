مشاركات فاعلة لجمعية طويق للإسكان والتنمية للتوعية بسرطان الثدي

شاركت جمعية طويق للإسكان والتنمية مؤخرًا مع جمعية زهرة المختصة بمكافحة سرطان الثدي، ومساندة المريضات والمتعافيات، في حفل التوعية الخاص بسرطان الثدي الذي أقيم بمركز منا سنتر، بحضور الطبيبة ريم الشيخ استشاري جراحة عامة وجراحات الثدي بالمركز الطبي الدولي، والدكتورة إيمان خياط استشارية أمراض الثدي وجراحة أورام الثدي التجميلية والترميمية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، والدكتورة ميادة سمكري استشارية طب الأسرة والسكري المتعافية من سرطان الثدي.

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة أبرار النفيعي أن المشاركة كانت فاعلة، وتعد أحد مجالات المهام والمشاركات المجتمعية التي تحرص الجمعية على الحضور فيها، وتخصيص عدد من موظفات الجمعية لها ولغيرها من المناسبات الأخرى والأيام العالمية وأسابيع التوعية، بحضور فاعل من مسؤولة العلاقات العامة الأستاذة ليلى ناصر وفريق العمل، وبتوجيه مستمر من رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة العيسى.

وأضافت بأن الجمعية أقامت أيضًا ورشة عمل عن صناعة أكواب الفخار لمستفيدات جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي.

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