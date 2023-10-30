مشاريع شهداء يعشقون الحياة.. أي مستقبل لغزة مع الصمت العربي؟

عند الله بين شهيد وشاهد على التحرير وكلنا ننتظر أين سنكون؛ كلنا ننتظر اللهم وعدك الحق"، كانت هذه آخر الحروف التي نسجتها، الكاتبة والشاعرةجُملة هبة، مسّت قلوب الملايين، ممّن أعادوا تداولها على حساباتهم في مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث كتبت قبلها على حسابها الشخصي في منصة"فيسبوك":"منطقة الزهرة في غزة تهدد كاملة الأربعة وعشرين برجا تقصف الآن، مدينة بأكملها تستشهد برجا برجا، يا الله يا الله!"، وكأنها كانت شاهدة على دنو أصوات قصف الاحتلال...

وتابعت هبة:"كل يوم تنكمش أكثر هذه ليست أسماء فقط هؤلاء نحن بوجوه وأسماء مختلفة فقط؛ يا رب ماذا نفعل يا رب أمام وليمة الموت الضخمة هذه. لا توجد أي أيقونة هنا تعيدهم ولو كذبا…"؛ قالت كلمتها واستشهدت، وتركت خلفها جبالا من الأسى المعجون بالصمود والإصرار على حب الحياة، وفلسطين.

أما عن مصادر المياه المتواجدة في غزة، والتي بدورها تتحكم فيها قوات الاحتلال، هي الخزان الجوفي ومياه شركة"مكروت"، إلى جانب محطات تحلية مياه البحر وتجميع مياه الأمطار، غير أنهما مصدران يعانيان من محدودية الإنتاج، فضلا عن سوء البنية التحتية. وتضاعفت المأساة قطع سلطات الاحتلال التام للمياه عن غزة، مع انقطاع الكهرباء، فأضحى الحصول على الماء أمرا من ضرب المستحيل. headtopics.com

وعلى حسابها على منصة"فيسبوك" كتبت أروى نبيل، وهي الشابة الحاصلة على معدل 99.1 بالمئة، الفرع الشرعي، قبل يومين:"نحن نُباد الآن؛ الليلة عصيبة؛ كثِّفوا الدعاء.."، وفي يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كتبت"مش منطقي تقول أنا مستعد أفدي القضية بروحي، وإنت مش قادر تقاطع رفاهيات!" في دعوة منها إلى حملة لمقاطعة كافة المنتوجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ورغبة منها في الشعور بالتعاطف والتضامن معهم في محنتهم، قولا وفعلا.

وتابع أحمد في حديثه لـ"عربي21" ودمع خافت في عينيه:"ما يحز في نفسي أنني تركت دياري، حاليا أنا هنا جسد دون روح، أي نعم كنت أطمح لرسم ملامح لمستقبلي، لكن أي مستقبل الآن وجُل أفراد عائلتي بين شهداء ومصابين"، مردفا"أسماء أطفالنا وشبابنا تتحول إلى أرقام في شريط الأخبار العاجلة، مع فرض حصار شامل على غزة، من قطع الكهرباء والماء والطعام والدواء، وتدمير أحياء كاملة، من تدخل لوقف هذا النزيف؟". headtopics.com

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